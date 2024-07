Ucraina, La Russa: l'Italia al fianco di Kiev senza deflettere Washington, 9 lug. (askanews) - "Abbiamo ribadito la volontà nostra dell'Italia di rimanere senza deflettere a fianco del popolo ucraino a tutela non solo della indipendenza dell'Ucraina ma anche della nostra indipendenza e libertà. Abbiamo anche sottolineato la necessità che la Nato presti più attenzione al fianco sud dell'alleanza, in particolare all'Africa a riguardo della quale il governo italiano ha grande attenzione con il Piano Mattei. E abbiamo affermato infine che la libertà non è gratis, 'freedom is not free' e che quindi bisogna adeguare tutte le nostre risorse alla esigenza e agli obiettivi prefissati". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della riunione dei presidenti dei Parlamenti membri dell'assemblea parlamentare della Nato in corso a Washington.