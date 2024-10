Tullio De Piscopo e la sua batteria celebrati al Premio Tenco Sanremo, 21 ott. (askanews) - Tullio De Piscopo e il suo grande amore per la batteria sono stati celebrati in occasione del Premio Tenco 2024 sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. A lui il Premio "I suoni della canzone", con la motivazione: "Una carriera segnata da una versatilità straordinaria, Tullio De Piscopo ha collaborato con i più grandi nomi della musica mondiale. Quel che forse più conta è che ha sempre saputo dare un'impronta personale e creativa ai suoi lavori, diventando un punto di riferimento per generazioni di batteristi. Il suo contributo alla canzone d'autore italiana è perciò letteralmente inestimabile". "Un premio è importantissimo, alla mia età ci voleva anche se non me lo aspettavo. La cosa bella è che non si premia un cantautore ma uno strumentista, il premio lo dedico hai miei colleghi strumentisti che hanno collaborato a costruire il sound e il groove dei grandi cantautori con cui abbiamo collaborato e sono tanti". Il celebre batterista ha tenuto una seguitissima masterclass, sul suo rapporto unico con Pino Daniele. "Con lui abbiamo trovato una intesa straordinaria, una grande crescita seguendo le parole del nostro poeta Pino Daniele". Il Premio Tenco 2024, la rassegna dedicata alla Canzone d'Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, ha celebrato quest'anno i suoi 50 anni.