Trump: investimenti degli Emirati Arabi Uniti per 20 miliardi in Usa Mar-aLago, 7 gen. (askanews) - Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato, durante la conferenza stampa nel suo resort di Mar-a-Lago, investimenti per venti miliardi di dollari negli Usa da parte del miliardario degli Emirati Uniti, Hussain Sajwani. Sajwani è il proprietario di DAMAC Properties, società di sviluppo immobiliare con sede a Dubai. Trump ha detto che Saiwani investirà "almeno 20 miliardi di dollari in un periodo di tempo molto breve negli Stati Uniti, e potrebbero raddoppiare, o anche più del doppio". Il miliardario investirà su data center, sul cloud e sull'Intelligenza artificiale, soprattutto negli stati della Sun Belt nel Midwest.