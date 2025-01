Trump: Incidente a Washington, nessun sopravvissuto Washington, 30 gen. (askanews) - Il presidente Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha definito la collisione tra l'aereo di American Airlines e l'elicottero militare Usa una "tragedia di proporzioni terribili" e ha confermato che non ci sono sopravvissuti. Il presidente ha iniziato il suo discorso con un minuto di silenzio per le vittime e le loro famiglie, dicendo ai giornalisti: "Vi parlo questa mattina in un'ora di angoscia per la nostra nazione". Trump ha aggiunto che una "massiccia operazione di ricerca e soccorso è stata in corso per tutta la notte, sfruttando ogni risorsa a nostra disposizione e devo dire che l'esercito locale, statale e federale, inclusa in particolare la Guardia costiera degli Stati Uniti, ha fatto un lavoro fenomenale". Il presidente ha poi detto che "questa è stata una notte buia e straziante nella capitale della nostra nazione e nella storia della nostra nazione e piangiamo per ogni anima preziosa che ci è stata portata via così all'improvviso".