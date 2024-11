Tre nuove campane arrivano a Notre-Dame, una è quella di Parigi 2024 Parigi, 7 nov. (askanews) - Sono arrivate a Notre Dame tre nuove campane, a un mese dall'attesa riapertura della cattedrale simbolo di Parigi che riaccoglierà i suoi primi visitatori il 7 dicembre prossimo, a cinque anni dall'incendio le cui immagini con il crollo della guglia hanno sconvolto il mondo. Sono state posizionate sul sagrato, in attesa di essere installate all'interno dell'edificio e una delle campane è proprio quella che era allo Stade de France durante le Olimpiadi di Parigi della scorsa estate. Tony Estanguet, presidente del Comitato Organizzatore di Parigi 2024, arrivato per l'occasione, ha detto: "Venire qui nel cuore di uno dei più bei siti del patrimonio francese è motivo di grande orgoglio, siamo molto colpiti dal successo di questi Giochi e vedere questo oggetto, ancora una volta molto prezioso per noi, perché è associato per sempre alla celebrazione e alle emozioni collettive che abbiamo vissuto insieme, con una seconda vita e una vita eterna all'interno di Notre-Dame, è inevitabilmente un'emozione immensa".