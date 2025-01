Tommaso Sacchi: a Milano la fotografia è una costante, e piace Milano, 21 gen. (askanews) - "I posti della fotografia sono tanti, perché può esserci una fotografia di denuncia o politica che trova a casa al PAC, c'è una fotografia da autore che trova a casa al Palazzo Reale, c'è una fotografia che entra alla Triennale di Milano, dove i colleghi hanno fatto delle mostre importantissime". Lo ha detto l'assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, ragionando sul ruolo e la collocazione della fotografia nell'offerta culturale meneghina, in occasione dell'anteprima della mostra dedicata a Palazzo Reale a George Hoyningen-Huene. "La fotografia è una bellissima costante di questo nostro tempo, il Mudec, il tema delle culture, del rapporto tra popoli e culture o Casa della memoria con questa fotografia che, ahinoi in questi giorni ci riporta a una delle pagine più drammatiche e più violente della storia dell'umanità, come quella che ovviamente ha a che fare con la storia di Mauthausen, con i morti di quella fase storica. La fotografia è a Milano oggi una grande costante e il pubblico restituisce anche una grande attenzione, i numeri credo che ci stiano dando ragione", ha concluso Sacchi.