Todde: Con Fitto in Ue avremo un interlocutore attento Cagliari, 28 nov. (askanews) - Raffaele Fitto in Europa sarà "un interlocutore attento". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde nel giorno della firma a Cagliari dell'accordo per la coesione col governo. "Ripartire i soldi con una quantità di progetti che toccano tutta l'isola è stato un percorso faticoso. Ringrazio ancora il presidente del consiglio e il ministro Fitto". Todde ha parlato di "leale collaborazione", aggiungendo di essere "contenta di avere il ministro adesso alla Commissione europea, perché lui ha fatto un lavoro importante anche relativo alle isole e quindi lo ritroveremo su temi che ci sono particolarmente cari, perché sono esistenziali per la Sardegna come quello della continuità territoriale; quindi abbiamo già discusso relativamente a quelli che sono i prossimi passi e quello che lo aspetterà dal 1 dicembre in poi relativamente anche al rapporto con la Sardegna, credo che avremo un interlocutore attento".