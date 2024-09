Terzo Valico, Rixi: trovato un possibile maxi giacimento di gas Genova, 16 set. (askanews) - "Il 20 settembre farò un sopralluogo sul Terzo Valico, dove due mesi fa c'è stata una fuga di gas. Sono usciti circa 2 milioni di metri cubi ed entro questo mese avremo l'analisi da parte di Eni per capire se si tratta di un giacimento oppure se sono esclusivamente delle infiltrazioni che verranno superate". Lo ha affermato il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea pubblica di Confcommercio Genova. "Questo - ha aggiunto Rixi - comporterebbe, nel caso fosse un giacimento, da una parte un grande valore per il nostro territorio perché sarebbe uno dei giacimenti più grossi nel nostro Paese e dall'altra parte un ripensamento di una parte della progettazione del valico". "Al momento - ha concluso il viceministro - stiamo comunque mantenendo tutti gli impegni per il 2026 e stiamo procedendo ovviamente a realizzare anche tutte le opere viarie nazionali, compreso il sistema delle Aurelie bis e le linee di penetrazione nell'entroterra".