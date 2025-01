Tennis, per Sinner udienza il 16 e 17 aprile sul caso Clostebol Roma, 10 gen. (askanews) - Ufficializzata la data dell'udienza sul caso Clostebol: il tennista numero 1 al mondo, Jannik Sinner, sarà ascoltato dalla Corte Arbitrale dello Sport il 16 e 17 aprile per l'accusa di doping che lo tormenta da mesi. L'udienza arriva dopo che l'Agenzia mondiale antidoping ha presentato appello dopo l'assoluzione da parte dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA) la quale aveva scagionato il campione che, nel marzo dello scorso anno, era risultato positivo per due volte allo steroide vietato. L'udienza di aprile si svolgerà a porte chiuse a Losanna, ha fatto sapere il Tribunale Arbitrale dello Sport. Secondo Sinner e il suo staff il farmaco era penetrato nel suo organismo perché il fisioterapista aveva curato una ferita alla mano con un prodotto con Clostebol, poi massaggiando il tennista senza guanti. A questo punto se venisse squalificato anche solo per trei mesi, salterebbero gli appuntamenti più importanti della stagione: tra cui i tornei di Roma, Parigi e Londra.