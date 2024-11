Teheran: useremo tutte le nostre risorse per rispondere a Israele Milano, 4 nov. (askanews) - "Useremo tutte le nostre risorse con tutte le nostre forze", ha detto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmaeil Baghaei in una conferenza stampa, riferendosi alla risposta promessa dall'Iran agli attacchi israeliani ai suoi siti militari il 26 ottobre. Lo scambio di minacce tra Iran e Israele avviene in un momento in cui l'esercito israeliano è in guerra con Hezbollah in Libano e Hamas nella Striscia di Gaza, i due movimenti alleati dell'Iran.