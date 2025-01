Tech, flessibile e sostenibile: la tracciabilità del futuro Las Vegas, 18 gen. (askanews) - Etichette elettroniche, flessibili, sostenibili per tracciare i prodotti anche via satellite. È la tecnologia studiata dall'azienda francese Linxens (presente al Ces di Las Vegas, organizzato da Cta) come spiega Laurent Coussonet, direttore dello sviluppo. "Questa etichetta intelligente è collegata a una batteria, che stiamo producendo sempre in tecnologia flessibile, e con un pannello solare, può avere una durata di 20 anni. Abbiamo anche sviluppato questo sistema collegato a un nanosatellite, sia negli Stati Uniti che in Europa". Si possono registrare dati come la temperatura, gli urti, la pressione, l'altitudine: una geolocalizzazione direttamente sul prodotto, possibile spiegano da Linxens, grazie ai prezzi ridotti; l'idea è applicarla "all'ultimo miglio", a merce consegnata non solo coi camion, ma anche con bici, auto elettriche e altro in città.