Tajani: Hezbollah deve ritirarsi al di là del fiume Litani Roma, 2 ott. (askanews) - "Tutti devono impegnarsi nella piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Hezbollah deve ritirarsi al di là del fiume Litani". È quanto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, riferendo sull'escalation in Medio Oriente. "È inoltre necessario che le forze armate libanesi tornino a esercitare il loro ruolo in tutto il Paese. Israele ci ha chiesto di tenere con loro un canale aperto. Non sono loro l'obiettivo dell'offensiva israeliana e a loro dovrà passare il controllo del territorio", ha sottolineato il titolare della Farnesina.