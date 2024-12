Taiwan, visita del presidente Lai nel Pacifico fa infuriare Pechino Roma, 3 dic. (askanews) - Il presidente taiwanese Lai Ching-te è in visita nelle Isole Marshall per la seconda tappa, dopo le Hawaii, di un tour nel Pacifico che ha fatto infuriare Pechino. A Majuro, capitale delle Isole Marshall, è stato accolto dalla sua omologa Hilda Heine, la quale ha dichiarato che il suo Paese resterà "un fedele alleato" di Taiwan. "La vostra visita testimonia le relazioni solide che i nostri due paesi detengono da 26 anni e il nostro sincero desiderio di rafforzare ulteriormente queste relazioni, sia nei forum bilaterali che internazionali", ha detto la presidente nel corso della riunione bilaterale. "Ringrazio in modo particolare la presidente Heine per la sua promessa di continuare a difendere Taiwan nella comunità internazionale", ha replicato Lai, il quale aveva precedentemente fatto una sosta di due giorni alle Hawaii, nello Stato americano, da dove aveva parlato al telefono con l'ex presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi delle "minacce militari cinesi" contro Taiwan. Ha anche incontrato funzionari governativi e membri del Congresso degli Stati Uniti.