Starmer da Macron all'Eliseo prima della cerimonia per l'11 novembre Parigi, 11 nov. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer è stato accolto all'Eliseo da Emmanuel Macron, prima di partecipare alla commemorazione del 106esimo anniversario dell'Armistizio del 1918. La cerimonia si svolgerà all'Arco di Trionfo. Questo 11 novembre sarà "tradizionale e speciale", ha osservato l'Eliseo, poiché sarà posto "sotto il segno dell'amicizia franco-britannica", dato che quest'anno ricorre il 120esimo anniversario dell'Entente Cordiale tra Francia e Regno Unito. Dopo un incontro i due leader deporranno una corona di fiori davanti alla statua di Georges Clemenceau, poi davanti a quella di Winston Churchill, prima di spostarsi a Place de l'Etoile. Macron deporrà una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto, riaccenderà la Fiamma e saluterà i veterani e le famiglie dei militari morti per la Francia. Il coro dell'esercito francese suonerà la Marsigliese, preceduta dall'inno inglese "God Save The King". L'11 novembre 1944, il generale de Gaulle e Winston Churchill commemorarono l'Armistizio sotto l'Arco di Trionfo per la prima volta dalla liberazione della Francia.