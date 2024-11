Solidarietà, al via Sentiero dei Campioni a Villafranca di Verona Villafranca di Verona, 25 nov. (askanews) - E' stato inaugurato a Villafranca di Verona il Sentiero dei Campioni, il secondo dei cinque percorsi all'insegna dello sport, della natura e dell'inclusione sociale che verranno realizzati entro il 2026 con il contributo di P&G e la collaborazione di Carrefour e Corepla. I "Sentieri dei Campioni" si ispirano al Sentiero Kalipè, ideato dal conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini e dalla psicoterapeuta Antonella Carrozzo, basato sulla camminata "a passo corto e lento", l'ascolto della natura e la connessione con i propri pensieri ed emozioni. Il percorso, che si snoda per 7,5 km lungo il fiume Tione, parte dall'Orto-Frutteto Solidale gestito dalla Fattoria Sociale Gardafarm, che da anni si occupa del reinserimento sociale di persone che vivono situazioni di disagio. Tocca cinque tappe, ognuna segnalata da un pannello che invita ad eseguire semplici esercizi per entrare in contatto con sé stessi e con la natura. L'obiettivo dichiarato di Procter & Gamble è di migliorare la qualità della vita delle persone. Lo spiega Riccardo Calvi, direttore comunicazione di Procter & Gamble Italia. "Lo facciamo attraverso i nostri prodotti, anche attraverso progetti concreti come il Sentiero dei Campioni. E' un percorso che unisce l'attenzione alla sostenibilità ambientale all'inclusione sociale e parte da un ortofrutteto solidale. Ne abbiamo realizzati ventisei in Italia insieme a AzzeroCO2 e sono proprio degli orti solidali che uniscono l'attenzione alla sostenibilità ambientale all'inclusione sociale e lavorativa perché sono gestiti da persone che hanno bisogno: ex detenuti, donne che escono dai percorsi disagiati o ragazzi senza lavoro o per esempio con sindrome di Down. Questo percorso - prosegue Calvi - il sentiero dei Campioni, unisce l'attenzione alla sostenibilità ambientale all'inclusione sociale ma anche la valorizzazione del territorio, perché è un percorso di circa 7 km che manda messaggi anche come la valorizzazione del riciclo, perché ci sono delle stazioni come l'area picnic, l'area belvedere, un'area sportiva per fare esercizio fisico, che sono realizzate con attrezzature in plastica riciclata. Quindi non solo ambiente, non solo territorio, ma anche esercizio fisico e valorizzazione del riciclo". Ha collaborato al progetto anche Carrefour. Greta Bonsignore, direttrice comunicazione e Csr di Carrrefour Italia: "Carrefour è molto impegnata per promuovere la transizione verso un mondo più sostenibile: lo facciamo a partire dai nostri negozi, i nostri punti vendita, dove cerchiamo di promuovere il consumo di prodotti locali, a chilometro 0, un'alimentazione più equilibrata ma cerchiamo anche di dare un messaggio rispetto all'inclusione sociale e alla necessità di creare un mondo più equo in cui tutti abbiano dignità e rappresentanza. Il progetto che si inaugura oggi con il sentiero dei Campioni - prosegue Bonsignore - è davvero rappresentativo da questo punto di vista e ci vede pienamente coinvolti, anche perché mette insieme le risorse di più parti: delle aziende, delle grandi realtà come P&G come Carrefour, ma anche delle piccole realtà locali come Garda Farm, delle realtà attive nella promozione anche del riciclo e quindi del riutilizzo anche dei materiali come Corepla e le istituzioni locali, con le quali è importante mantenere un dialogo per promuovere iniziative che siano davvero di utilità ed impatto per i cittadini". Partner tecnico del progetto è AzzeroCO2, una società che si occupa di supportare le aziende in percorsi di sostenibilità e di responsabilità sociale dell'impresa. Ne parla Sara Palliccia, project manager di AzzeroCO2: "Il sentiero dei Campioni ha di particolare che tiene insieme quest'anima rivolta al benessere della persona e all'attenzione dell'ambiente. Di bellissimo ha che ci porta in paesi anche magari non conosciuti ai più o comunque non con un grande flusso turistico e ce li fa scoprire a passo lento, cioè con una forma di turismo molto rispettosa dell'ambiente delle comunità locali".