Snam, 160 illustratori raccontano la sua transizione energetica Milano, 5 dic. (askanews) - Raccontare il percorso aziendale verso la transizione energetica attraverso le illustrazioni. E' questo l'obiettivo di "Disegnando il futuro", il contest organizzato da Snam per interpretare graficamente il cammino intrapreso verso un futuro sostenibile, sicuro e inclusivo. Vi hanno partecipato oltre 160 illustratori, di cui più della metà under 40. Ma si può raccontare l'identità e la trasformazione di un'azienda attraverso l'arte? "Esiste una lunga storia di Snam con l'arte e in particolare con le illustrazioni - spiega Stefano Venier, amministratore delegato di Snam -. Abbiamo voluto ispirarci a quella che era stata una campagna simbolica degli anni 80 anni 90, realizzata attraverso Folon e quindi non potendo tornare a rivolgerci a lui abbiamo voluto rivolgerci ai giovani e a chiunque volesse rappresentare attraverso l'arte quella che è l'immagine di Snam, che è un un'immagine che ovviamente si sta adattando ai tempi: da soggetto che aveva la responsabilità e il compito di portare il gas fino alle case degli italiani a un soggetto che deve oggi garantire la sicurezza della disponibilità di questo gas ma anche e soprattutto in una prospettiva futura un'evoluzione verso un sistema energetico decarbonizzato, quindi anche nuove forme di molecola, nuove forme di energia". La giuria ha premiato Dario Licata con l'opera "Sinfonie del futuro", metafora visiva che, questa la motivazione, "esprime la missione di Snam, ovvero trasformare il trasporto dell'energia in una sinfonia sostenibile, connettendo tecnologia e natura per un mondo migliore". "Ho voluto rappresentare tramite una metafora visiva - spiega Licata - il concetto di sostenibilità con un'illustrazione che rappresentasse un pianoforte dalle corde inusuali, che sono i gasdotti all'interno di un ambiente in cui la natura e la tecnologia si fondono perfettamente con questo campo fiorito in cui i fiori sono a forma di stelle. Quindi volevo rappresentare l'integrazione tra la natura e la tecnologia in modo armonioso. Da qui il concetto di sinfonia". Tra gli artisti premiati, Costanza Lettieri per la categoria Under 30 e Milena D'Avino per la categoria a mano libera. Snam ha presentato anche una pubblicazione a tiratura limitata del progetto "Disegnando il futuro" e le sue opere, che ripercorre anche la storia delle più belle immagini e collaborazioni artistiche che hanno rappresentato l'identità di Snam nei suoi oltre ottanta anni di storia, a partire dalle opere di Jean-Michel Folon degli anni Novanta.