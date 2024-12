Siria, visita a sorpresa a Damasco del ministro degli Esteri ucraino Damasco, 30 dic. (askanews) - Visita a sorpresa del ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, a Damasco, dove ha incontrato il nuovo leader Abu Mohammad al Jolani, a cui ha portato un messaggio del presidente Volodymyr Zelensky di "sostegno al popolo siriano". "Siamo con voi, siamo pronti ad aiutare il popolo siriano - è il messaggio consegnato dal ministro - contiamo sul rispetto del diritto internazionale da parte della nuova Siria, inclusa la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Questo aprirà la strada al pieno ripristino dei nostri rapporti diplomatici, del dialogo politico e della presenza diplomatica. Siamo pronti a sviluppare la cooperazione in diversi settori". Il capo della diplomazia di Kiev ha invitato inoltre la Siria a espellere la Russia dal Paese, dicendo al suo omologo Asaad al-Chibani che "Mosca ha esportato bombe, morte e distruzione in Siria, mentre l'Ucraina esporta forniture, farina e garanzie di vita". Mosca è stata uno dei principali sostenitori dell'ex presidente Bashar al-Assad, che si è rifugiato proprio in Russia dopo la caduta del regime e la presa del potere da parte di gruppi ribelli.