Siria, Ucraina, Palestina e Gaza, il Papa esorta a trovare soluzioni Roma, 11 dic. (askanews) - Nel giorno dell'udienza generale in Vaticano Papa Francesco ha rivolto i suoi pensieri agli scenari di guerra e crisi nel mondo, con l'augurio che si trovi presto una soluzione ai conflitti che generano tante sofferenze. Nell'aula Paolo VI, dove ha impartito benedizioni ai fedeli e dato carezze ai più piccoli, Bergoglio ha dichiarato: "Seguo quanto sta avvenendo in Siria in questo momento delicato della sua storia. Auspico che si raggiunga una soluzione politica, che senza altri conflitti e divisioni promuova responsabilmente la stabilità e l'unità del Paese". "E penso sempre alla martoriata Ucraina, che sta soffrendo tanto di questa guerra. Speriamo che si trovi una via d'uscita. E penso alla Palestina, a Israele e al Myanmar", ha concluso Bergoglio.