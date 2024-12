Siria, le truppe regolari presidiano il nord della città di Hama Milano, 2 dic. (askanews) - L'agenzia di stampa siriana Sana ha diffuso le immagini delle truppe siriane mobilitate nella periferia settentrionale di Hama. Il presidente Bashar al-Assad ha bollato un'offensiva guidata dagli islamisti che ha catturato fasce di territorio come un tentativo di ridisegnare la mappa della regione in linea con gli interessi degli Stati Uniti. La città di Hama è strategica per impedire ai ribelli di procedere verso Damasco, dopo aver conquistato Aleppo.