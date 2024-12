Siria, la distruzione all'aeroporto militare Mazzeh vicino a Damasco Damasco, 9 dic. (askanews) - Nel video le immagini di distruzione all'aeroporto militare di Mazzeh, fuori dalla capitale siriana Damasco. Secondo fonti siriane gli attacchi israeliani notturni hanno preso di mira posizioni militari e depositi in diverse parti del paese, dopo che i ribelli guidati dagli islamisti hanno cacciato il presidente Bashar al-Assad. "Nelle prime ore successive all'annuncio della caduta del vecchio regime, Israele ha lanciato intensi attacchi aerei, distruggendo deliberatamente depositi di armi e munizioni", ha affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). Dall'inizio della guerra civile in Siria nel 2011, Israele ha effettuato centinaia di attacchi nel paese, prendendo di mira principalmente l'esercito e i gruppi sostenuti dall'Iran, come i trasporti di munizioni di Hezbollah verso il Libano.