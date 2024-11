Seggi aperti in Irlanda, il premier Harris cerca conferme Wicklow, 29 nov. (askanews) - Urne aperte in Irlanda, dalle 7 alle 22 locali, per il rinnovo dei 174 membri della Camera bassa del parlamento. Queste immagini arrivano da un seggio di Wicklow. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra un secondo mandato per la coalizione di centrodestra in carica o una coalizione di sinistra guidata dallo Sinn Fein, l'ex ala politica dell'Ira. Gli ultimi sondaggi hanno indicato un testa a testa tra i due principali partiti di governo, Fine Gael guidato dal premier Simon Harris, e Fianna Fail, guidato dall'ex primo ministro Micheal Martin, e lo Sinn Fein: tutti e tre avrebbero infatti circa il 20% delle preferenze.