Scoprire un'altra Irlanda con le celebrazioni di Santa Brigida Dublino, 31 gen. (askanews) - Il 1 febbraio si festeggia Santa Brigida d'Irlanda, Brigid in Irlandese, definita "la santa matrona d'isola di smeraldo". Figura molto amata nella storia cristiana e celtica irlandese, è ricordata per il suo lavoro con i poveri e gli emarginati, per la fondazione dell'Abbazia di Kildare, ed è venerata anche come femminista e ambientalista ante litteram. Nata proprio il 1° febbraio 452, Santa Brigida è celebrata per la sua straordinaria capacità di compassione, i suoi miracoli e il suo ruolo nella fondazione di monasteri in tutta l'Irlanda. I luoghi legati alla nascita di Santa Brigida rappresentano ancora oggi un affascinante viaggio nelle antiche tradizioni irlandesi e le celebrazioni della matrona possono essere anche l'occasione per scoprire un volto meno noto dell'Irlanda. Un luogo chiave è il Santuario Nazionale di Faughart, dove si trovano siti come il Pozzo di Santa Brigida e alcune pietre ritenute dotate di proprietà curative e protettive. Nella zona la località di Dundalk la onora con un murale, che la raffigura sia come dea sia come santa, mentre la contea Louth si anima ogni anno di eventi in occasione del giorno di Santa Brigida, tra cui il Northern Lights Light Show, che unisce la tecnologia moderna con la storia, e con una fiaccolata in costume. Naturalmente anche l'abbazia di Kildare presenta eventi legati a Santa Brigida: musica, danza, artigianato, inclusività e sostenibilità, tra passato e nuove visioni laiche. Ci sono poi diversi festival, culturali e musicali, dedicati alla figura di Brigid e, oltre alla visita dei luoghi, è possibile fare anche un cammino di circa 110 chilometri che collega Faughart, suo luogo natale, a Kildare.