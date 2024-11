Sciopero generale, la manifestazione dei sindacati a Milano Milano, 29 nov. (askanews) - La manifestazione dei sindacati a Milano ha attraversato le vie del centro concentrandosi a piazza San Babila. Secondo gli organizzatori sono circa 15mila le persone che hanno aderito alla protesta di Cgil e Uil contro la manovra del governo e per chiedere di aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici e investire nelle politiche industriali. Sono previsti cortei e comizi in 43 città, l'astensione dal lavoro è prevista nei settori pubblici e privati per l'interno turno. La protesta sarà di 8 ore o per l'intero turno di lavoro e riguarderà i settori pubblici e privati.