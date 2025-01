Scholz: Elon Musk sostiene estrema destra in Ue e minaccia democrazia Berlino, 17 gen. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che Elon Musk minaccia la democrazia in Europa con i suoi attacchi ai leader europei e il suo sostegno all'estrema destra - inclusa la AfD tedesca, che secondo Musk è l'unica che può "salvare la Germania". "Sostiene l'estrema destra in tutta Europa, nel Regno Unito, in Germania e in molti altri paesi - ha detto Scholz parlando a Berlino - è assolutamente inaccettabile, mette in pericolo lo sviluppo democratico dell'Europa".