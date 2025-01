Sberna: in Ue per Italia assetto istituzionale importante Roma, 16 gen. (askanews) - "L'assetto istituzionale che l'Italia ha potuto ottenere rispetto a questa nuova conformazione di parlamento e commissione è molto importante: la vicepresidenza del parlamento per due italiane e il vicepresidente esecutivo della commissione europea credo che siano due strumenti al servizio del nostro sistema italia" ha detto Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo, intervenuta durante l'incontro "Il sistema Italia nella nuova legislatura Ue" di Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni, che si è svolto ieri a Bruxelles e che ha visto la partecipazione di oltre 300 presenze istituzionali e 35 grandi aziende e associazioni di categoria.