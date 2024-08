Russia, le immagini dell'attacco al ponte nella regione di Kursk Roma, 17 ago. (askanews) - L'aeronautica militare ucraina ha pubblicato sul proprio canale ufficiale Telegram un video che mostra l'attacco su un ponte nella regione di Kursk, in Russia, che salta in aria. La controffensiva dell'esercito di Kiev sul territorio russo è iniziata lo scorso 6 agosto e l'Ucraina ha dichiarato di voler continuare la sua avanzata senza precedenti nella regione con l'obiettivo di costringere la Russia ad avviare negoziati "equi" dopo quasi due anni e mezzo di invasione su larga scala del suo territorio da parte di Mosca. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che "le forze armate ucraine hanno fatto saltare in aria un ponte sul fiume Seim nel distretto di Glushkovsky della regione di Kursk", aggiungendo che "vengono effettuati attacchi contro altre infrastrutture civili. Ciò è chiaramente fatto per complicare l'evacuazione delle persone dalla zona di combattimento. Il regime di Kiev fa della popolazione civile il suo obiettivo prioritario".