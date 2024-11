Roma, incendio nel parcheggio Italferr: a fuoco 16 auto e un furgone

Nella notte tra mercoledì e giovedì, sedici auto e un furgone sono andati a fuoco all'interno del parcheggio di Italferr in via Vito Giuseppe Galati, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi e hanno lavorato senza sosta fino alle 7.30 per domare le fiamme. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per comprendere la dinamica che, seconda una prima ricostruzione, fa propendere gli investigatori per la pista dolosa. In video quello che resta delle auto e del furgone