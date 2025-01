Ritardato rilascio prigionieri palestinesi per il caos a Gaza Ofer, 30 gen. (askanews) - Gli autobus che trasportano i prigionieri palestinesi da rilasciare lasciano la prigione di Ofer prima di tornare indietro mentre si alza del fumo nelle vicinanze. Le autorità israeliane hanno ritardato il rilascio di 110 prigionieri palestinesi per il caso durante il rilascio restituzione di otto ostaggi, cinque thailandesi e due israeliani, detenuti nella Striscia di Gaza. Il premier Netanyahu, insieme al ministro della Difesa Israel Katz, aveva ordinato il congelamento del rilascio dei prigionieri palestinesi fino a quando non fosse garantita l'uscita sicura degli ostaggi israeliani da Gaza. "Dopo aver discusso questa questione con i mediatori, i prigionieri palestinesi saranno rilasciati alle 17:00 ora palestinese", ha dichiarato l'ufficio di Hamas in un comunicato.