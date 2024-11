Rinnovabili, Pecoraro Scanio: energia più popolare e richiesta Roma, 11 nov. (askanews) - "Le rinnovabili sono sempre più efficienti e competitive e, di anno in anno, migliorano la propria capacità produttiva a differenza del nucleare da fissione, contro cui gli italiani fanno muro e il Rapporto lo evidenzia chiaramente. Proposte come quella di ritornare al 'vecchio' nucleare sono obsolete, ideologiche e per lo più affaristiche. Sarebbe assurdo riproporlo in Italia dove i cittadini, per ben due volte, si sono schierati contro. Impossibile è ignorare il tema della sicurezza, poiché resta sempre il problema delle scorie e quello delle perdite radioattive che si verificano nei pressi degli impianti. Ben venga invece la ricerca che sta evolvendo per superare il nucleare da fissione e passare a quello 'pulito' basato sulla fusione. L'indipendenza energetica, le transizioni ecologica e digitale, si portano a compimento con le rinnovabili, con la capacità italiana di fare innovazione e le best practice presentate oggi ne sono un chiaro esempio. È questo che ci aspettiamo anche da un eolico offshore ma anche da un agrivoltaico rispettosi del paesaggio, della biodiversità e capaci di creare occupazione green: un grande valore per il futuro energetico dell'Italia. Per fare tutto questo fondamentale è il coinvolgimento dei Comuni". Lo ha dichiarato il presidente di Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione del convegno "Amministrazioni locali, transizione energetica ed ecodigital: best practice e opportunità" organizzato nell'ambito della fiera Ecomondo di Rimini con la main partnership di Renexia, con event partner New Energy e trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale con collegamento dallo stand di Almaviva. Nel corso dell'evento è stato presentato 22° Rapporto "Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy" promosso da Fondazione Univerde e Noto Sondaggi.