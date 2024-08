Rimini Meeting: l’incontro inaugurale in diretta: "Una presenza per la pace"

In questo momento storico, ci troviamo di fronte a un’escalation di conflitti e guerre che, fino a pochi anni fa, sembrava inimmaginabile. La stessa Terra Santa è devastata da un conflitto così profondo che una riconciliazione appare come un’utopia. Ogni giorno emerge drammaticamente la domanda: come è possibile convivere con il dolore, la sofferenza e la mancanza di prospettive, affrontando l’odio, la violenza e l’indifferenza di fronte al male? Esiste una strada che, in mezzo alle tribolazioni più atroci, riesca ad aprire un orizzonte di speranza e a condividere germogli di pace?

Interviene S.B. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS