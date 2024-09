RemTech, Tyrologou (Efg): coinvolgere le persone nei lavori per l'ambiente Ferrara, 20 set. (askanews) - "Il coinvolgimento sociale delle persone" nel percorso che vede grandi trasformazioni ambientali "porta maggiore trasparenza e, di conseguenza, fiducia". Per questo gli scienziati coinvolti nelle bonifiche del territorio devono lavorare tanto "sull'accettazione sociale". L'invito arriva da Pavlos Tyrologou, membro del consiglio di amministrazione di Efg, la Federazione europea dei Geologi, che ha partecipato ai lavori di RemTech Europe, la conferenza promossa nel corso della 18esima edizione di RemTech Expo alla fiera di Ferrara. "La Federazione Europea dei Geologi è un'organizzazione europea che rappresenta 27 associazioni nazionali e conta circa 60.000 geologi che operano sul campo - ha spiegato Tyrologou -. Molti di loro si occupano di tecnologie di bonifica, di indagini sulle acque sotterranee e di bonifica di siti contaminati, per cui abbiamo un grande interesse sia dal punto di vista commerciale che da quello scientifico" partecipare a RemTech Europe "ecco perché appoggiamo questo evento di grande valore scientifico ma che rappresenta ovviamente anche un'opportunità commerciale per noi". RemTech Europe "è stato un grande evento, con molte persone provenienti da tutto il mondo, con la possibilità di entrare in contatto con altre persone di diverse discipline, con lo scambio di idee e con molte opportunità di sviluppo del business. Questi giorni sono stati emozionanti". Per l'edizione 2025 di RemTech occorre "mantenere il buon lavoro che avete sviluppato quest'anno; direi di portare ancora più persone e magari estendere l'invito anche ad altre discipline, rendendolo ancora più sociale - ha concluso il rappresentante di Efg -. Credo che le persone del mondo scientifico ne trarranno beneficio, perché dobbiamo affrontare l'accettazione sociale. Infatti, il coinvolgimento sociale delle persone porta maggiore trasparenza e, di conseguenza, fiducia. Questo sarebbe fantastico anche per gli affari, ma sapete che il contratto sociale che noi scienziati abbiamo costruito con la società è molto importante e la consapevolezza del processo è fondamentale".