Recuperato il quinto corpo dal naufragio del Bayesian, è Mike Lynch Palermo, 22 ago. (askanews) - Le squadre di sommozzatori all'opera intorno al relitto dello yacht Bayesian hanno recuperato il quinto corpo de naufragio; è quello del magnate hi tech inglese Mike Lynch. Il corpo di Lynch è stato portato avvolto in un telo di plastica sul molo. A questo punto manca solo Hannah, figlia di Lynch, ultima delle sei vittime del veliero affondato da un mini tornado settecento metri al largo di Porticello sulla costa siciliana, vicino a Palermo I sommozzatori specializzati stanno lavorando con robot sottomarini mentre prosegue l'inchiesta sulla tragedia che ha ucciso anche il cuoco del veliero, l'avvocato Christopher Morvillo con la moglie Neda, e il presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, con la moglie Judy. Altri quindici persone sono state salvate all'alba di lunedì scorso, ma ci sono ancora tante domande sulla tragedia e su come l'imbarcazione lunga 56 metri sia potuta affondare nel giro di pochi minuti. Secondo i costruttori italiani del super yacht, della Perini Navi, la tragedia avrebbe potuto essere evitata ed è la somma di una serie di lunghi errori di navigazione, inclusi i boccaporti lasciati aperti a imbarcare acqua, i passeggeri lasciati ognuno nelle proprie cabine, e la probabile mancanza di qualcuno che facesse la guardia, nonostante le previsioni di maltempo.