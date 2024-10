Re Carlo a Samoa visita il giardino botanico e pianta un albero Roma, 25 ott. (askanews) - Con una collana di fiori al collo, e un completo beige, re Carlo III ha visitato il giardino botanico di Vailima durante il suo viaggio ad Apia, capitale delle Samoa, nel Pacifico meridionale. Il monarca britannico è in tour in Australia e a Samoa, due Stati indipendenti del Commonwealth; è il suo primo grande viaggio all'estero dopo l'annuncio di avere un cancro. Carlo ha passeggiato per il giardino, accompagnato alla scoperta delle piante e dei fiori endemici e ha contribuito a piantare un albero, che poi ha anche innaffiato. Un momento di relax dopo aver partecipato al vertice dei leader dei 56 Stati membri del Commonwealth.