Ragazzi nati con sordità grave suonano in Ambasciata di Spagna Roma, 25 set. (askanews) - Dodici adolescenti, tra i 13 e i 21 anni nati con sordità grave o profonda ma in grado di sentire grazie a un impianto cocleare, compongono la Graeme Clark Youth Orchestra, ricevuta all'Ambasciata di Spagna in Vaticano e poi in udienza in Vaticano da Papa Francesco. L'orchestra, costituita nel 2019 dalla filiale spagnola di Amplifon tramite la sua fondazione (Fondazione GAES Solidaria) e dall'Ospedale Sant Joan de Déu di Barcellona, ha lo scopo di integrare e dare opportunità di sviluppo musicale a bambini e ragazzi con sordità grave o profonda, sensibilizzando alla prevenzione e al trattamento della perdita dell'udito. Questi giovani possono sentire grazie a un impianto cocleare, un dispositivo medico ad alta tecnologia che sostituisce la funzione dell'orecchio interno danneggiato, inviando gli impulsi sonori direttamente al cervello. "E' un momento importante - sottolinea Maria Cristina Ferradini Consigliere Delegato di Fondazione Amplifon - perché rappresenta uno dei momenti di disvelamento dell'azione di Amplifon nel mondo della filantropia. Siamo leader nel mondo della ipoacusia, abbiamo l'ambizione di diventare leader anche nel mondo della filantropia". Amplifon fornisce servizi e soluzioni per la cura dell'udito. Fondata a Milano nel 1950, l'azienda è presente oggi in 26 paesi del mondo con circa 10.000 centri specializzati e oltre 20.300 persone. "Fondazione Amplifon - ribadisce Ferradini - ha ricevuto un mandato di inclusione sociale che svolge avendo a cuore in particolare la cura dell'anziano fragile. Lo facciamo in Italia, ma anche in Australia, Portogallo e a breve arriveremo anche in Francia. L'obiettivo è continuare a espanderci, ad oggi abbiamo raggiunto oltre 25mila anziani. Vorremmo in realtà essere un po' in tutto il mondo".