Putin: "La Russia si congratula con Trump per l'insediamento" Mosca, 20 gen. (askanews) - La Russia si è congratulata con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per l'insediamento alla Casa Bianca. "Abbiamo anche ascoltato le sue dichiarazioni - ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante la riunione del Consiglio di Sicurezza - sulla necessità di fare tutto il possibile per prevenire una terza guerra mondiale. Naturalmente accogliamo con favore questo atteggiamento". Nel video, trasmesso sui canali Telegram del Cremlino, Putin ha affermato che la cosa più importante per porre fine alla guerra in Ucraina è eliminare le cause alla radice della crisi. "Per quanto riguarda la soluzione della situazione, vorrei sottolineare ancora una volta che l'obiettivo non dovrebbe essere una breve tregua, non una sorta di tregua per il raggruppamento delle forze e il riarmo per la successiva continuazione del conflitto, ma una pace a lungo termine basata sul rispetto degli interessi legittimi di tutte le persone, di tutti i popoli che vivono nella regione". "Vorrei sottolineare che non abbiamo mai rifiutato il dialogo e che siamo sempre stati pronti a mantenere rapporti armoniosi. Cooperazione con qualsiasi amministrazione americana. L'ho detto molte volte", ha concluso Putin.