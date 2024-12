Primo Consiglio dei ministri per Foti: emozionato? Fatemi abituare Roma, 3 dic. (askanews) - "Sono abituato all'Aula del Parlamento, lasciatemi almeno abituare...". Così il neoministro per gli Affari europei, il Pnrr e la coesione Tommaso Foti arrivando a Palazzo Chigi per il suo primo Consiglio dei ministri dopo aver preso il posto di Raffaele Fitto. "Faccio il mio dovere" ha risposto a chi gli chiedeva se si sentisse emozionato. Poi Foti è stato protagonista di un "siparietto" con l'ex Iena e inviato di Striscia la Notizia Enrico Lucci. "A Tomma', t'hanno fatto ministro. In questo Paese chiunque può diventare ministro", gli ha detto Lucci. "Se tu fai il giornalista io posso fare il ministro", ha replicato sorridendo Foti.