Prigionieri russi bendati trasportati su mezzi militari ucraini Regione di Sumy (Ucraina), 13 ago. (askanews) - Nelle immagini, girate dalla Afp nella regione ucraina di Sumy, confinante con quella russa di Kursk oggetto negli ultimi giorni di una consistente incursione delle forze armate ucraine, si vedono prigionieri russi bendati trasportati su un veicolo militare ucraino, in prossimità del confine; un cartello stradale con la distanza chilometrica da Kursk; un secondo cartello blu che annuncia la frontiera con la Russia e i resti del posto di confine sulla frontiera; infine, numerosi mezzi militari ucraini operanti nella zona, alcuni in partenza per la zona oltreconfine temporaneamente conquistata. L'inattesa offensiva delle forze di Kiev ha portato a controllare una trentina di località e 1000 kmq di territorio russo confinante, secondo i dati forniti da Kiev. le verifiche effettuate dall'Institute for the Study of War (Isw), una Ong americana, parlano di almeno 800 kmq. Come termine di paragone, dall'inizio del 2024 le frze russe sono penetrate nelle regioni orientali dell'Ucraina per un totale di 1360 kmq circa. Le autorità russe hanno evacuato circa 120.000 persone e hanno denunciato la morte di 12 civili e il ferimento di almeno altri 100.