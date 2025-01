Presidente Panama: su Canale non discutiamo con Trump Milano, 31 gen. (askanews) - Il presidente panamense José Raul Mulino ha dichiarato che negoziare la sovranità del Canale di Panama è impossibile, commentando la prossima visita nel paese del segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Per quanto riguarda la questione del canale, è impossibile. Non posso negoziare, tanto meno avviare il processo di negoziazione sul canale. Il canale è sigillato, appartiene a Panama", ha affermato Mulino durante una conferenza stampa giovedì. Rubio dovrebbe arrivare a Panama l'1 febbraio, i temi dei negoziati non sono stati ufficialmente resi noti. Secondo Mulino, nemmeno lui conosce ancora lo scopo della visita di Rubio. Nelle scorse settimane, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che intende riprendere il controllo del canale.