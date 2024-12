Pnrr, Fontana: Musk? Sovranità dati fondamentale ma scelta è politica Roma, 10 dic. (askanews) - L'ipotesi di affidare a Elon Musk una parte della realizzazione del Pnrr sulla banda larga è "una scelta politica e non entro" in questa scelta. "Ma in linea generale io ritengo che le infrastrutture strategiche è importante che siano a capo di italiani". Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il quale, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno con la Stampa parlamentare, ha aggiunto: "Se abbiamo la tecnologia". "Dal punto di vista strategico - ha risposto Fontana - io ritengo che avere la sovranità sui dati sia fondamentale. Questa scelta è politica. Purtroppo già tanti dati nostri sono consegnati a delle piattaforme che non sono italiane e quindi è un problema che già sussiste".