Piantedosi: tre denunce per violenze sessuali a Capodanno a Milano Roma, 15 gen. (askanews) - "Per i servizi di ordine pubblico pianificati per il Capodanno a Milano e ulteriormente rafforzati con l'istituzione delle cosiddette 'zone rosse', sono stati impiegati in tutta la città 880 unità, assicurando attività di controllo e vigilanza in diverse zone cittadine, quali in particolare piazza Duomo, le stazioni ferroviarie e i luoghi della 'movida'. Sono state controllate complessivamente 2745 persone e di queste 50 sono state allontanate proprio per effetto delle 'zone rosse', mentre il primo giorno dell'anno, 2252 sono stati i soggetti controllati, con 9 allontanamenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al interrogazioni "sul fenomeno delle aggressioni sessuali di massa ai danni delle donne, anche alla luce dei recenti eventi verificatisi nella notte di Capodanno a Milano (Bignami - FDI)". "Il dispositivo così rafforzato - ha aggiunto il ministro - ha sicuramente scongiurato più diffusi accadimenti di illegalità come quelli che bande giovanili tendono a porre in essere in tali occasioni, come avvenuto in passato. Ciò nonostante si sono verificati alcuni episodi di esternazione di gravi frasi offensive nei confronti della Nazione e delle Forze di Polizia che, grazie all'attività successiva delle forze di polizia, non sono rimasti privi di conseguenze". "I soggetti coinvolti sono stati, infatti, identificati sia sulla base dei numerosi controlli effettuati in loco, sia attraverso l'esame accurato di foto e video diffusi anche sui social network. Quattordici persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria per i reati di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze armate e alla Nazione Italiana. Due ragazzi stranieri, uno dei quali identificato grazie ai video disponibili ed un secondo fermato e controllato in Piazza Duomo, sono stati trattenuti presso il CPR milanese di Via Corelli e rimpatriati il 7 gennaio. Per quanto riguarda gli episodi di violenza sessuale menzionati allo stato - ha aggiunto - risultano essere state formalizzate tre denunce da parte di una ragazza di cittadinanza belga e di due donne italiane".