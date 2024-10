Pep Guardiola: Mazzone? Un allenatore di pelle, con una grande ironia Roma, 14 ott. (askanews) - Fabio Fazio e Pep Guardiola hanno ricordato lo storico allenatore Carlo Mazzone, che il ct del Manchester conobbe al suo arrivo nel Brescia. "La prima volta che l'ho visto ho detto 'questo è il mio allenatore?", ha affermato Guardiola, ospite a Che tempo che fa sul Nove. I due hanno poi ricordato "quella famosa volta che andò sotto la curva dell'Atalanta". "Io non ti volevo qua!", gli disse a Guardiola. "Era un allenatore di vecchia scuola, altri tempi. Oggi tutti allenatori di immagine, mentre lui era di pelle, aveva un'ironia e un umorismo", ha commentato l'ex calciatore spagnolo, che gli è rimasto affezionato per sempre. "Quando parlava di te si commuoveva per la tua generosità e il tuo affetto", ha ricordato Fazio.