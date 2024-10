Patente cantieri, 30 punti anche con UNI EN ISO 45001 Roma, 3 ott. - Secondo la modifica apportata all'art.27 del TUSL, il Testo Unico per la Sicurezza, del D.lgs. n. 81/2008 e del D.L n. 19 del 2024, dal 1° ottobre del 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che opereranno nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della "Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri" un sistema autonomo "a punteggio" dove l'idoneità delle norme di sicurezza attuate dall'impresa è misurata dal numero di crediti che ogni impresa detiene. Ogni impresa partirà con un totale di 30 crediti, che potranno aumentare fino a un massimo di 100 se le norme di sicurezza aziendali verranno implementate con attività, investimenti e formazione. Al contrario, i crediti diminuiranno in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se un'impresa o un lavoratore autonomo dovesse arrivare a possedere meno di 15 crediti sarà impossibilitato a operare nei cantieri. Di fronte a questo cambiamento normativo, ASACERT - Ente di certificazione, ispezione, valutazione e formazione con numerosi accreditamenti in Italia e all'estero - lancia "CANTIERE SICURO", un pacchetto di servizi che mira a supportare le aziende del settore delle costruzioni nella gestione e nel miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, attraverso una serie di servizi integrati e personalizzati, garantendo l'ottenimento e il mantenimento di 9 crediti complessivi. Le imprese possono, così, operare evitando sanzioni e valorizzando la propria reputazione sul mercato. "CANTIERE SICURO" è la risposta efficace per un cantiere sicuro e conforme alle normative. Uno degli strumenti principali per incrementare il proprio punteggio è la certificazione UNI ISO 45001:2018, uno standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro che ha reso sempre più concreta la possibilità di un'azienda di ridurre i pericoli e rischi a favore della sicurezza. ASACERT, supporta le aziende in questo processo, aiutandole a adottare un sistema di gestione della sicurezza che, non solo migliora le condizioni lavorative, ma offre anche vantaggi organizzativi ed economici, in modo che le aziende possano davvero garantire un ambiente di lavoro sicuro, mantenere la conformità normativa e incrementare i propri punteggi in ambito di sicurezza, presentandosi sul mercato come realtà affidabili e competitive. Il nuovo quadro normativo sulla "Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri" impone alle aziende un impegno costante per garantire conformità e sicurezza. Con il servizio "CANTIERE SICURO", ASACERT fornisce un valido supporto per affrontare questa sfida, offrendo soluzioni integrate che non solo facilitano il mantenimento dei punteggi necessari, ma promuovono una cultura della sicurezza sul lavoro.