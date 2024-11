Parità di genere, Alpitour S.p.A. ottiene certificazione UNI/PdR 125 Torino, 26 nov. (askanews) - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si è celebrata il 25 novembre, Alpitour S.p.A. ha annunciato il conseguimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. "La certificazione PdR 125 - ha detto ad askanews Christian Catiello, Managing Director Organization di Alpitour S.p.A. - sottolinea il nostro impegno verso la parità di genere, un valore fondamentale per creare un ambiente inclusivo e stimolante. Crediamo che il nostro sia un viaggio attraverso le differenze, che va verso le uguaglianze; la sostenibilità e l'inclusività rappresentano per noi un obiettivo integrante della nostra missione aziendale. Questa certificazione è un ulteriore impulso verso l'innovazione e il cambiamento della cultura aziendale. La certificazione rappresenta per noi un ulteriore impulso verso un cambiamento della cultura aziendale e l'innovazione. Una conferma dell'impegno del gruppo verso le persone posto al centro delle nostre politiche di sviluppo". La certificazione, che arriva dopo la firma del contratto integrativo aziendale in Alpitour S.p.A. e la recente campagna di gruppo di Employer Branding, si basa sulla valutazione dei requisiti richiesti, di interviste ai e alle dipendenti e un processo di valutazione delle performance aziendali rispetto a 33 indicatori chiave, di natura qualitativa e quantitativa, raggruppati in specifiche aree tematiche, per valutare e rendicontare le performance dei processi HR e della governance aziendale, della cultura e strategia aziendale sulla parità di genere, delle opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, dell'equità remunerativa e la tutela alla genitorialità, nonché la conciliazione vita-lavoro. "Non abbiamo solo lavorato sulle policy, quindi sulla teoria - ha aggiunto Ornella Dalmasso, Head of Human Resources Alpitour Spa - ma abbiamo messo a terra tutte queste attività e la cosa importante è proprio quella che abbiamo concretamente realizzato dei percorsi formativi, sul linguaggio inclusivo, sugli stereotipi di genere, stiamo lavorando su percorsi formativi per le mamme al rientro dalla maternità, proprio perché è molto importante accompagnare le donne in un momento particolare della loro vita, abbiamo previsto dei congedi parentali per i genitori, proprio perché anche in questo caso abbiamo dovuto venire incontro a quello che è in un momento particolare della vita dei dipendenti". Oltre all'UNI/PdR 125 per la parità di genere, Alpitour S.p.A. ha recentemente conseguito anche la certificazione ISO/IEC 27001:2022 che definisce i requisiti per l'implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione e salvaguardia delle informazioni sensibili presenti nel database aziendale. "Questi due tasselli - ha detto ancora Catiello - completano una più ampia strategia ESG, che oltre alla dimensione sociale affianca il tema della governance dei processi quotidiani, mirata quindi a sostenere sempre più una cultura e un ambiente di lavoro attento all'etica, all'inclusività e al tema della sicurezza dei dati. Non sono dei traguardi, ma è un ulteriore passo verso uno sviluppo sostenibile". Sostenibilità e inclusione che in in Alpitour S.p.A. hanno già una dimensione reale e tangibile, poiché il 73% della popolazione aziendale è rappresentata da persone di genere femminile e il 49% delle posizioni di responsabilità è occupato da donne. "Il nostro desiderio - ha concluso Dalmasso - è che questa certificazione ci possa posizionare come leader in un mondo nel quale l'uguaglianza e l'inclusione sono sempre più importanti". In quest'ottica "Alpitour. Equal not less" è il messaggio chiave individuato per valorizzare tutte le attività intraprese e che verranno via via messe in campo per favorire il continuo sviluppo di iniziative volte a promuovere una crescente attenzione verso le persone e i loro diritti.