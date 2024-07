Parigi 2024, i turisti si godono la capitale deserta... e blindata Parigi, 26 lug. (askanews) - Traffico bloccato, altissime misure di sicurezza in attesa della cerimonia inaugurale, Parigi presenta un viso inconsueto ma i turisti, nonostante le difficoltà di spostamenti, si godono la capitale. A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici centinaia di agenti di polizia controllano passanti e automobilisti nelle strade di Parigi, che sembrano particolarmente tranquille a causa delle molte restrizioni. Uno scenario inconsueto anche per i turisti che si trovano in città in questi giorni, al di là dell'appuntamento olimpico, ma l'inaugurazione sulla Senna, per la prima volta con una cerimonia al di fuori di uno stadio, ha richiesto misure di sicurezza straordinarie. Sull'evento, che si preannuncia spettacolare, pesa anche l'incognita meteo. Inoltre, l'allerta terrorismo è alta e nelle ultime ore Israele ha avvisato la Francia di un possibile piano dell'Iran per un attacco alla delegazione israeliana.