Parigi 2024, con il caldo c'è un piano per l'acqua e nebulizzatori Parigi, 30 lug. (askanews) - Giornata di gran caldo anche alle Olimpiadi. Pierre Rabadan, delegato ai Giochi Olimpici e Paralimpici del Comune di Parigi ha detto che "l'accesso all'acqua è essenziale", spiegando le possibilità e i luoghi dove rifornirsi nei pressi dei siti olimpici per tutti gli spettatori e i turisti presenti in questi giorni in città. "Abbiamo una rete di 1.250 stazioni di rifornimento d'acqua ad accesso libero, chiamate 'Scelgo l'acqua di Parigi" con cartelli specifici, oltre a 1.000 negozi dove è possibile riempire le proprie bottiglie e contenitori d'acqua per rinfrescarsi. Inoltre, 230 nebulizzatori d'acqua sono dislocati in tutta Parigi, nelle zone di accesso ai siti di gara e nei luoghi dei festeggiamenti, anch'essi molto frequentati" ha spiegato.