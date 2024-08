Parigi 2024, Alice Bellandi: non c'è buio che dura per sempre Parigi, 2 ago. (Askanews) - "Oggi sicuramente è la giornata più bella della mia vita, ad oggi. Però la cosa che mi rende più felice è guardarmi indietro, voltarmi e vedere dove ero. Oggi è bellissimo avere voi tutti qua, ma ricordo anche quando ero da sola. La cosa più bella è vedere appunto questo percorso". Lo ha detto Alice Bellandi, medaglia d'oro a Parigi 2024 nel judo -78 kg, durante la celebrazione del sui successo a Casa Italia. "Voglio semplicemente dire che, ragazzi non è soltanto scritto sui libri, sui muri, ma non c'è buio che dura per sempre. Se ci credete - ha concluso Bellandi - ma ci credete nelle viscere ogni singolo giorno, vi assicuro che tutto arriva".