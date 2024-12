Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti fanno vivere la magia di Tootsie Milano, 17 dic. (askanews) - Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti sono i mattatori di Tootsie la nuova commedia musicale firmata Massimo Romeo Piparo che arriva al Teatro Manzoni di Milano per tutte le feste di Natale. Il Musical tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman è divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere. "Enzino qual è la cosa che ti piace di più dello spettacolo? Che fa morire da ridere è che ogni tanto ti stupisci perché non capisci cosa c'è dopo e dopo diciamo meno male che c'è questo e poi dici porco Giuda se andava così però era meglio ma è uno spettacolo che lascia sulla poltrona lascia sulla poltrona poi questo uomo, va che bel fiore te l'hai che bel ragazzo che questo qua si veste anche da donna ma una donna interessante. Ma poi dal 26 di dicembre mi vestirò ancora più elegante, ancora più propositiva, lo so la Nuova, perché festeggeremo qua a Manzoni l'anno nuovo. L'anno nuovo. 31, siamo qui, da 26 al 1 gennaio. Potete venire tutti i giorni e andate sul sito che ci sono i biglietti, vendita, guardate. Ci sono ballerini e attori e poi lui luci scenografia tutto c'è tutto, un spettacolo bellissimo veramente si diverte molto".