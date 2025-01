Nuovo rilascio ostaggi Hamas-Israele fra caos e proteste Milano, 30 gen. (askanews) - Con i primi due autobus di prigionieri palestinesi che lasciano la prigione di Ofer per essere liberati si avvia a concludersi positivamente anche il terzo scambio fra Hamas e Israele, dopo una giornata complicata, con momenti di tensione che hanno fatto temere per la riuscita dell'operazione, condizione fondamentali perché la tregua regga. Gli ostaggi sono stati rilasciati da Hamas come previsto, fra loro 3 israeliani e 5 thailandesi prigionieri nella Striscia da oltre un anno. Ma queste immagini del caos a Khan Yunis durante il passaggio da Hamas alla Croce Rossa di alcuni di loro, con spintonamenti e decine di curiosi che si accalcano attorno alle auto tenuti a fatica dai miliziani, hanno rischiato di mettere in pericolo l'operazione. Il governo israeliano ha infatti lamentato la scarsa sicurezza durante le fasi del rilascio e ha bloccato la liberazione dei 110 detenuti palestinesi, scatenando proteste in Cisgiordania, vicino alla prigione di Ofer. Un successivo colloquio con i mediatori del cessate-il-fuoco, che hanno assicurato maggiore sicurezza per i prossimi ostaggi, ha sbloccato la situazione. Il governo israeliano ha quindi annunciato che si sta preparando per i negoziati della seconda fase con l'obiettivo di riportare a casa tutti gli ostaggi.