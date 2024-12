Nuovo look per Accredia, l'Ente rinnova la propria immagine Roma, 5 dic. (askanews) - Accredia, l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano che attesta la competenza e l'imparzialità di organismi di certificazione, ispezione e verifica e laboratori di prova e taratura, rinnova la propria immagine. Dopo 15 anni di attività dedicata a promuovere la competitività delle imprese italiane e la sicurezza per i consumatori, ecco quindi un nuovo logo istituzionale, un nuovo marchio di accreditamento, un sito web rinnovato e un nuovo canale Instagram che permetterà un accesso più rapido e intuitivo. "Volevamo sottolineare l'aspetto della competitività e del servizio che forniamo alle istituzioni, alle imprese e ai consumatori favorendo la riconoscibilità della nostra immagine anche per chi si collega con gli smartphone e non solo con i computer. Quindi abbiamo pensato che era necessario un cambiamento per distanziarsi dal passato e sottolineare l'autorevolezza del ruolo che svolgiamo rispetto agli organismi e ai laboratori che accreditiamo", sottolinea il Direttore Generale Filippo Trifiletti. La nuova immagine di Accredia, elaborata con il supporto dell'agenzia Melazero per il logo, mentre Cultur-e si è occupata del rinnovamento del sito, parte proprio dal nuovo logo, caratterizzato da grafite e ocra con il primo, elegante e sofisticato, che rappresenta equilibrio e stabilità. Mentre l'ocra richiama la positività e l'energia del sole, simboleggiando l'apertura al futuro e l'impegno a cambiamento. "Il marchio è l'elemento che apponiamo sui certificati che rilasciamo ai soggetti che accreditiamo ed è lo strumento che poi gli stessi rilasciano alle aziende. Quindi l'elemento che permette a prodotti e servizi di circolare sul mercato nazionale ed internazionale - prosegue Gianluca Di Giulio, Responsabile delle Relazioni Esterne e Istituzionali -. Alla luce di questo abbiamo ripensato l'aspetto grafico immaginando due cerchi concentrici che rappresentano l'inclusività e il pittogramma dato dalla A con la denominazione dell'ente che rappresenta l'eccellenza, il triangolo e l'autorità". L'obiettivo, quindi, oltre a rafforzare la fiducia della Pubblica Amministrazione e dei consumatori, è anche supportare le imprese italiane nel competere con successo a livello globale, promuovendo un mercato basato sulla qualità e sulla trasparenza.