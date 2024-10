Nuovi attacchi in Libano, l'Idf: colpiti 160 obiettivi di Hezbollah Beirut, 24 ott. (askanews) - Nuovi attacchi nella notte nella periferia Sud Di Beirut, in Libano. Nelle immagini palazzi distrutti e macerie dopo i bombardamenti nel quartiere meridionale di Laylaki. Secondo il ministero della Salute libanese c'è un morto nell'attacco aereo israeliano che ha colpito un ufficio appartenente a un'emittente televisiva con sede a Beirut. Altre cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Il canale televisivo panarabo Al-Mayadeen, politicamente alleato a Hezbollah, ha dichiarato che il suo ufficio nell'area tra Jnah e Ouzai, alla periferia dei sobborghi meridionali è stato preso di mira. Al-Mayadeen ha affermato che l'ufficio era stato evacuato. L'esercito israeliano ha sostenuto di aver ucciso circa 20 militanti di Hezbollah e colpito oltre 160 obiettivi in tutto il Libano nell'ultimo giorno.